Томас Тухель: «Буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал трансферную политику парижан. Специалист выразил надежду, что этой зимой новый футболист в команде все-таки появится.

Тухель хоть и обеспокоен, но он признался, что не сомневается в действиях клуба, касающихся трансферов. Немец также добавил, что верит «ПСЖ».

«Да, мне страшно. Но я верю, что все получится. Время на приобретение футболиста еще есть. Понимаю, что работа в зимнее трансферное окно всегда сложная. Но я буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок», — заявил главный тренер парижан.

Напомним, что в чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует с 50 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP