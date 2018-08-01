Федора Смолова не было за рулем автомобиля, который попал в ДТП в Краснодаре

Автор: Михаил Серебряков 0

Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не находился за рулем своего автомобиля BMW M5 First Edition в момент ДТП. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

«Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», — сообщил источник из близкого круга друзей футболиста.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской. В результате аварии никто не пострадал. Машина получила сильные повреждения кузова. О причинах ДТП пока не известно. Ранее сообщалось, что Федор был за рулем автомобиля, однако в ФК «Краснодар» сообщили, что у клуба нет никакой информации о ДТП с участием форварда.

Фото: Global Look Press
Источник: Kuban.360tv.ru

 

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