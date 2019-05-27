Маурисио Почеттино: «Для «Тоттенхэма» каждая игра в ЛЧ была финалом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов. Специалист поделился своим мнением.

«Тоттенхэм» на вершине футбольного мира, где немногие бывали. Это потребовало от нас огромных усилий.

Команда наслаждалась каждым моментом этой Лиги чемпионов. Каждая игра была для нас финалом. Это видно по тому, как мы праздновали и радовались победам. Что касается подготовки, то мы движемся к нашей конечной цели. Плодом этой работы является выход в финал Лиги чемпионов», — заявил аргентинец.

Напомним, 1 июня в Мадриде «шпоры» встретятся с командой Клоппа в финале турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА