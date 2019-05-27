Маурисио Почеттино: «Для «Тоттенхэма» каждая игра в ЛЧ была финалом»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов. Специалист поделился своим мнением. 

«Тоттенхэм» на вершине футбольного мира, где немногие бывали. Это потребовало от нас огромных усилий.

Команда наслаждалась каждым моментом этой Лиги чемпионов. Каждая игра была для нас финалом. Это видно по тому, как мы праздновали и радовались победам. Что касается подготовки, то мы движемся к нашей конечной цели. Плодом этой работы является выход в финал Лиги чемпионов», — заявил аргентинец.

Напомним, 1 июня в Мадриде «шпоры» встретятся с командой Клоппа в финале турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Названы претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч Лиги чемпионов

Клопп, Салах, Ван Дейк

Юрген Клопп: «В финале ЛЧ мы должны играть в футбол «Ливерпуля»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 