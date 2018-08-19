Серхио Агуэро сделал хет-трик и стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (6:1) в матче 2-го тура АПЛ. Форвард «Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик и забил 146 гол в премьер-лиге.

Таким образом, 30-летний форвард вышел на второе место среди легионеров по количеству голов в АПЛ, обогнав экс-нападающего «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси (144 гола).

Больше среди легионеров забивал лишь экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри – 175 голов.

Помимо этого, Серхио Агуэро забил три гола в матче, для него это девятый хет-трик в премьер-лиге.

В истории АПЛ только экс-форвард «Саутгемтона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер оформлял больше хет-триков (11).

Фото: Global Look Press

Источник: Opta