Серхио Агуэро сделал хет-трик и стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (6:1) в матче 2-го тура АПЛ. Форвард «Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик и забил 146 гол в премьер-лиге.
Таким образом, 30-летний форвард вышел на второе место среди легионеров по количеству голов в АПЛ, обогнав экс-нападающего «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси (144 гола).
Больше среди легионеров забивал лишь экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри – 175 голов.
Помимо этого, Серхио Агуэро забил три гола в матче, для него это девятый хет-трик в премьер-лиге.
В истории АПЛ только экс-форвард «Саутгемтона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер оформлял больше хет-триков (11).
Фото: Global Look Press
Источник: Opta