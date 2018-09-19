Юрген Клопп: «Не помню, чтобы Неймар и Ди Мария имели много моментов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в матче Лиги чемпионов. Немецкий специалист отметил оборонительные действия своей команды в матче с парижским клубом.

«Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно. Не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно.

Старридж провел отличный матч. Действительно отличный. Вчера у Фирмино не было шансов сыграть, но сегодня он впервые снова смог открыть свой глаз.

Сегодня мы не узнали ничего такого, чего не знали до этого. Против «ПСЖ» нельзя играть на 95%. Победу можно одержать только, если играешь на максимуме.

Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией – задача непростая, но я не помню, чтобы они имели много моментов. Мы хорошо оборонялись», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА