Переговоры между «Зенитом» и «Галатасараем» об аренде Артема Дзюбы прошли успешно

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба близок к тому, чтобы сменить клуб. Он может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Как уже сообщалось ранее, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Галатасарай». По информации СМИ, турецкий клуб уже провел переговоры с «Зенитом» и самим Дзюбой. При этом отмечается, что они прошли успешно. «Галатасарай» хочет взять форварда в аренду на один сезон.

Ранее сообщалось, что в приглашении Дзюбы также заинтересованы «Бешикташ» и «Бордо».

На чемпионате мира – 2018 сборная России с Дзюбой в составе установила личный рекорд, преодолев групповой этап и добравшись до стадии 1/4 финала турнира, уступив в серии пенальти Хорватии. Сам форвард принял участие в 5 матчах команды, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Posta.com.tr,