«Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона» претендуют на нападающего «Лилля»

«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего «Лилля» Николя Пепе. На игрока претендуют многие европейские топ-клубы.

«Горожане» уже сделали запрос во французский клуб относительно потенциального трансфера. «Лилль» оценивает своего бомбардира в сумму около £ 44 млн (€ 50 млн).

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Пепе являются «Барселона», «Бавария», дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал».

Также им интересуются «Челси», мадридский «Атлетико», «Севилья», «Лион» и «Бетис». В августе СМИ утверждали, что «Боруссия» готова заплатить за 22-летнего форварда около € 30 млн, однако сделка так и не состоялась.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times