Джанни Инфантино могут переизбрать на должность президента ФИФА

Джанни Инфантино близок к переизбранию на должность президента ФИФА. Его поддерживают 196 федераций.

Швейцарец будет единственным кандидатом на пост главы организации. Сообщается, что кандидатура его соперника, бывшего футболиста «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии, Рамона Вега была отклонена. Она не получила требуемую поддержку.

Ранее появилась информация, что Инфантино заручился поддержкой 196 федераций на будущих выборах президента ФИФА. Напомним, они состоятся 5 июня 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP