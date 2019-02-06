Джанни Инфантино могут переизбрать на должность президента ФИФА

Автор: Дарья Григорьева 0

Джанни Инфантино близок к переизбранию на должность президента ФИФА. Его поддерживают 196 федераций. 

Швейцарец будет единственным кандидатом на пост главы организации. Сообщается, что кандидатура его соперника, бывшего футболиста «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии, Рамона Вега была отклонена. Она не получила требуемую поддержку.

Ранее появилась информация, что Инфантино заручился поддержкой 196 федераций на будущих выборах президента ФИФА. Напомним, они состоятся 5 июня 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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