«Атлетико» летом отказался продавать Люка Эрнандеса в «МЮ» за € 80 млн

Автор: Михаил Серебряков 0

Эрнандес

Руководство «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферного окно пыталось заполучить защитника сборной Франции и мадридского «Атлетико» Люка Эрнандеса. Но сделка не состоялась. 

По информации СМИ, английский клуб сделал предложение в размере € 80 млн, однако «матрасники» его отклонили.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико». За основную команду мадридского клуба 22-летний защитник выступает с 2014 года. В минувшем сезоне испанской Примеры он принял участие в 27 матчах (24 — в основе) и отдал результативную передачу.

Летом Люка вместе со сборной Франции завоевал золотые медали чемпионата мира в России.

В стартовых трех турах нынешнего розыгрыша первенства Испании «Атлетико» набрал четыре очка и на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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