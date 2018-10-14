Отец Павла Мамаева: «Я искренне извиняюсь»

Автор: Михаил Серебряков 0

Павел Мамаев

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, являющийся также агентом игрока, извинился за инцидент с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что оба футболиста избили двух людей в центре Москвы.

«Я бы хотел за поведение сына извиниться. Я искренне извиняюсь.

Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь, – заявил Мамаев-старший.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболисты будут находиться под стражей до 8 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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