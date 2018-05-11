УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Джанлуиджи Буффона

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Он был сыгран в Мадриде 11 апреля.

«Ювентусу» предстоит ответить за прямую красную карточку голкипера Джанлуиджи Буффона, а также за поведение 40-летнего футболиста. 31 мая этот вопрос будет рассмотрен Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Напомним, что английский арбитр Майкл Оливер на последних секундах поставил пенальти в ворота туринцев и удалил за разговоры голкипера Буффона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА