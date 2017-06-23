«Астон Вилла» готова платить Джону Терри свыше 4 млн фунтов в год

Защитник «Челси» Джон Терри получил предложения о продолжении карьеры от более чем десяти клубов. После 30 июня англичанин станет свободным агентом.

Сообщается, что на 36-летнего англичанина претендуют «Борнмут», «Вест Бромвич», «Суонси», «Бирмингем», а также китайские и американские клубы, но наиболее конкретное предложение сделала «Астон Вилла».

Клуб из Бирмингема готов платить Терри свыше 4 миллионов фунтов в год, включая бонусы.

Самого футболиста карьера в Чемпионшипе не смущает. Ожидается, что Терри определится с клубом в течение двух недель.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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