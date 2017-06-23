«Ювентус» хочет арендовать Ренату Саншеша у «Баварии»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ренату Саншеш

«Ювентус» намерен пополнить состав еще одним игроком «Баварии». Вслед за Дугласом Костой, переговоры по трансферу которого продолжаются, туринцы хотят арендовать Ренату Саншеша на два года с опцией выкупа.

Сделка может быть совершена по той же схеме, когда в 2015 году «Бавария» арендовала у «Ювентуса» Кингсли Комана на два сезона за 7 млн евро, а потом выкупила его за 21 миллион.

Ранее стало известно, что Саншешом также интересуется «Барселона». «Бавария» рассчитывает выручить от трансфера 19-летнего португальца 35 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Mediaset Premium

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ювентус» объявил о выкупе Мехди Бенатья

Коста

Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом» на 6 млн евро в год

Дуглас Коста

«Ювентус» согласен заплатить 40 миллионов евро за Дугласа Косту

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 