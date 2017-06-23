«Ювентус» хочет арендовать Ренату Саншеша у «Баварии»

«Ювентус» намерен пополнить состав еще одним игроком «Баварии». Вслед за Дугласом Костой, переговоры по трансферу которого продолжаются, туринцы хотят арендовать Ренату Саншеша на два года с опцией выкупа.

Сделка может быть совершена по той же схеме, когда в 2015 году «Бавария» арендовала у «Ювентуса» Кингсли Комана на два сезона за 7 млн евро, а потом выкупила его за 21 миллион.

Ранее стало известно, что Саншешом также интересуется «Барселона». «Бавария» рассчитывает выручить от трансфера 19-летнего португальца 35 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium

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