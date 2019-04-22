Фабрегас о Мбаппе: «Мышление Криштиану Роналду делает его невероятным, но я вижу похожие вещи у Мбаппе»

Игрок «Монако» Сеск Фабрегас оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Во вчерашнем матче Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Монегасков».

«Каждый раз, когда смотрю на Мбаппе, представляю себя на поле вместе с ним. Он всегда двигается, его тело повернуто в правильно направлении, он убегает от защитников. Я говорю друзьям: «Если бы я с ним играл, вот бы мы повеселились». Если он продолжит в том же духе, останется скромным, будет слушать и учиться, прогрессировать, останется серьезным и дисциплинированным, его возможности безграничны.

На одном ли он уровне с Месси и Криштиану? Он должен это подтвердить. Мне тяжело представить или поверить, что будет другой Лионель Месси. Мышление Криштиану Роналду делает его невероятным, но я вижу похожие вещи у Мбаппе. Он молод, у него сильный характер, уверен в себе, не останавливается ни перед одним защитником, не боится пробовать новое и уже играет исключительно», – сказал Фабрегас.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 27 матчей, отметился 30 голами и 9 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Paristeam.fr