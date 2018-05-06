Adidas выпустил вратарские перчатки в честь Льва Яшина

Автор: Тимофей Поршнев 0

Yashin

Adidas в рамках серии Predator 18 выпустил специальные вратарские перчатки. Они посвящены Льву Яшину, вратарю московского «Динамо».

Комплект выполнен в черно-оранжевых тонах на основе модели Predator 18 Pro. На тыльной стороне разместились номер Яшина на футболке и надпись «Ballon d’Or 1963» («Золотой мяч 1963»). На застежку нанесли подпись великого советского вратаря.

Напомним, Яшин – единственный вратарь-обладатель «Золотого мяча». Лев Иванович также входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Cambio de Camiseta

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Vladimir Ryukov

Владимир Рыков о ситуации в «Динамо»: «Даже не думаем о вылете, набираем очки, хорошо работаем»

Zenit-Dinamo

Премьер-лига. 23-й тур. «Зенит» на последних минутах одолел «Динамо»

Konstantin Rausch

Евгений Муравьев о коррупции в «Динамо»: «Я вообще не понимаю, о чем речь идет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 