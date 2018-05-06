Adidas выпустил вратарские перчатки в честь Льва Яшина

Adidas в рамках серии Predator 18 выпустил специальные вратарские перчатки. Они посвящены Льву Яшину, вратарю московского «Динамо».

Комплект выполнен в черно-оранжевых тонах на основе модели Predator 18 Pro. На тыльной стороне разместились номер Яшина на футболке и надпись «Ballon d’Or 1963» («Золотой мяч 1963»). На застежку нанесли подпись великого советского вратаря.

Напомним, Яшин – единственный вратарь-обладатель «Золотого мяча». Лев Иванович также входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

🕷 adidas lanza un par de guantes Predator 18 inspirados en Lev Yashin, la Araña Negra. DETALLES: https://t.co/y3F7Oxyn6I 🇷🇺 pic.twitter.com/cY31Av0Osb — Cambio De Camiseta (@CambioCamiseta) April 17, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Cambio de Camiseta