НХЛ. Новый обладатель пятого места среди россиян в истории.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:3).Таким образом он вышел на 5-е место по голам среди россиян в истории лиги.

Илья повторил достижение Алексея Ковалева, но ему понадобилось на это на 451 матч меньше. Четвертое место занимает Павел Буре (437 голов). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (649).

Всего на счету хоккеиста 844 (430+414) очка в 865 матчах НХЛ.

Эта шайба стала для россиянина 13-ой в сезоне и 430-й в карьере.

Фото: Global Look Press

Источник: Источник — официальный сайт НХЛ