«Реал Мадрид» не планирует продавать Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор летом мог сменить клуб. Сейчас игрок в аренде в «Витессе» Слуцкого.

С «Реалом», владеющим правами на норвежца, действительно вел переговоры «Аякс». Голландцы хотели оформить переход Эдегора за 20 миллионов евро, сообщают голландские СМИ.

«Сливочные» не намерены продавать Эдегора, который выступает за команду Леонида Слуцкого на правах аренды. В «Реале» думают, что полузащитник сможет проявить себя в Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии Эдегор провел 29 матчей, забил 6 голов и отметился 9 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca