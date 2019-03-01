Александр Зинченко: «Всегда мечтал играть за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отметил, что хотел бы продолжить выступать за нынешний клуб. Также украинский футболист заявил, что готов бороться за место в команде.

«Посмотрим, что произойдет, но я готов бороться за место в команде. Хочу учиться у каждого одноклубника, стараюсь взять у них лучшее.

Конечно, приятно, когда такой тренер, как Хосеп Гвардиола, хвалит, но я не читаю газеты. Мне нужно полностью сосредоточиться на своей игре.

Всегда мечтал играть за «Манчестер Сити». Очень приятно быть частью этого клуба. Хочу стараться изо всех сил. Хочу быть здесь.

Когда играешь регулярно, находишься в форме и чувствуешь ритм. Всегда хочется играть больше, но что есть, то есть. Нужно всегда упорно работать», — сказал Зинченко.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно украинский хавбек был близок к переходу в «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 5 матчах чемпионата Англии. 22-летний игрок отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)