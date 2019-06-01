Конте заинтересован в приобретении Ковачича

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет вернуть в свою команду полузащитника «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщается в итальянских СМИ.

По данным источника, итальянский клуб попытается провернуть сделку уже этим летом. Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год, откуда и перешел в «Реал» за € 38 млн.

В прошедшем сезоне Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и отметился двумя ассистами. Также на его счету 12 матчей в Лиге Европы.

Лондонский клуб также заинтересован в покупке Ковачича, но переход вряд ли состоится из-за трансферного запрета.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Football Italia