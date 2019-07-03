Жоау Фелиш перешел в «Атлетико»

Состоялся трансфер полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиш в «Атлетико». Сумма трансфера составила 126 миллионов евро.

Клуб из Мандрида опубликовав ролик в своем официальном твиттере. В видео португалец ходит по залам Национального музея Прадо в Мадриде,а заканчивается все словами: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш! Совершенный талант».

«Бенфика» также подтвердила переход игрока. Платеж будет разбит на две части. Сначала мадридцы заплатят 30 миллионов евро, потом еще 96 миллионов.

Ранее стало известно, что Фелиш подпишет со своим новым клубом 5-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне игрок провел 29 матче в чемпионате Португалии, отметился 7 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: официальный твиттер «Атлетико»