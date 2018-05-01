«Ювентус» не ведет переговоров с Массимо Кареррой

Автор: Дмитрий Темников 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не общался с представителями «Ювентуса» по поводу подписания соглашения с туринцами. Об этом сообщают СМИ. 

54-летний специалист собирается продолжить работу в московском клубе, с которым у него подписан контракт до конца сезона 2018/19. Напомним, сегодня итальянские издания сообщали о намерении гендиректора черно-белых Беппе Маротты подписать Карреру в случае ухода с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.

Ранее Каррера работал в «старой синьоре» в качестве помощника Антонио Конте (2009-2014 годы). Также итальянец становился с «Юве» обладателем Лиги чемпионов 1995/96 в качестве футболиста команды.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс 

 

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