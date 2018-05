Джанлуиджи Буффон: «В субботу сыграю последний матч за «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон собрал пресс-конференцию и общается с прессой. Итальянец объявил, что в субботы сыграет свой последний матч за «Ювентус».

BREAKING NEWS: Gianluigi Buffon confirms Saturday's game against #Verona will be his last for #Juventus . More to follow…

