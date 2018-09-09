Клаудио Маркизио: «Болельщики «Зенита» поразили меня еще во время игры со «Спартаком»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от товарищеского матча сине-бело-голубых против «Кайрата», который прошел сегодня на «Санкт-Петербург Арене». Перед игрой итальянский полузащитник был представлен болельщикам, а также был выпущен на поле на 82-й минуте.

— Клаудио, как вам атмосфера?

Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче. Смотрел матч со «Спартаком» — болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

— Как вам первые минуты в спортивном плане? Успели найти взаимодействие с партнерами?

Да, конечно. Я разговаривал с товарищами по команде, пока ждал выхода на поле. Мы обсудили спортивные вопросы. С завтрашнего дня начну полностью вливаться в команду.

— Что вы знаете о чемпионате России?

Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.

— Став игроком «Зенита», будете ли следить за «Ювентусом» дальше?

Безусловно, помимо «Ювентуса» я наблюдаю и за другими командами. Впереди — Лига Европы УЕФА, так что я слежу и за «Славией», и за «Бордо», и за «Копенгагеном».

— Во время презентации вы были со своими сыновьями. Как им Петербург, стадион и переезд вообще?

Мои дети уже неделю просили меня как можно скорее отвести их на стадион. Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки «Зенита». Я сам также был очень взволнован.

Минимальную победу в товарищеской игре одержал «Зенит», единственный гол на 32-й минуте забил Себастьян Дриусси. На встречу пришло 40 122 зрителя.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»