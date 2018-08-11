Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил, что он принял решение завершить карьеру в сборной Испании. Он защищал цвета «Красной фурии» 9 лет.

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято, и оно было обдуманно. Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на «Барселоне». Чем больше лет я проведу в «Барсе», тем лучше», — сказал футболист.

31-летний футболист дебютировал за сборную Испании в 2009 году и провел за национальную команду 103 матча, в которых забил 5 голов. В 2010 году Пике выиграл с «Красной фурией» чемпионат мира в ЮАР, а спустя два года стал триумфатором чемпионата Европы в Польше и на Украине.

Фото: Global Look Press

Источник: Аs