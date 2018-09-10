Иржи Ярошик: «Терри еще в «Челси» интересовался русскими словечками»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал возможный переход экс-партнера по лондонскому клубу Джона Терри в »Спартак». Напомним, что англичанин успешно прошел медобследование в итальянской клинике.

– То, что такой футболист, как Терри, пусть уже и в возрасте, окажется в «Спартаке» – большой сюрприз. Думал, он скорее поедет заканчивать в США в команду Бекхэма, с которым прекрасно знаком. В Штатах к тому же разговаривают на английском… А он выбрал страну, где мало кто общается на его родном языке. Не исключаю, что на его выбор повлиял недавний чемпионат мира. Когда я выступал за ЦСКА, у вас не было таких красивых и современных стадионов. Для футболистов это важно. Ему понравится, – сказал чех.

– Думаю, проблем с адаптацией к чемпионату у Терри не будет, и единственной проблемой останется незнание языка. Но основные футбольные термины на английском сейчас, думаю, знают все. Кстати, он еще в »Челси» интересовался разными русскими словечками. Не помню, правда, какими именно, – добавил Ярошик.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт