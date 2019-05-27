Нголо Канте рискует пропустить финал Лиги Европы

Автор: Дарья Григорьева 0

N’Golo Kanté

Полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит финальный матч против «Арсенала» в Лиге Европы. Это связано с тем, что у игрока выявлена травма. 

По информации источника, хавбек получил повреждение колена во время тренировки. После чего он решил покинуть поле из-за дискомфорта. Отмечается, о точных сроках восстановления игрока пока неизвестно, но есть вероятность, что он пропустит последний матч турнира.

Напомним, финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая. Команда Маурицио Сарри сыграет против «канониров».

«Синие» завершили нынешний сезон АПЛ на третьем месте с 72 очками. «Арсенал» расположился на пятой строчке с 70 баллами.

Фото: Glolbal Look Press
Источник: The Guardian

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