Юлиан Нагельсманн может покинуть «Хоффенхайм» летом 2019 года за 10 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Нагельсманн

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн может покинуть клуб летом 2019 года. В 2019-м в контракте Нагельсманна появится опция о выкупе за 10 миллионов евро.

К 30-летнему немцу проявляют интерес клубы из различных топ-лиг Европы, сам тренер также заинтересован в работе за границей.

За последние полтора года Нагельсманном интересовались «Интер», «Валенсия», «Суонси», несколько клубов из России и «Аякс», однако все получили отказ от руководства «Хоффенхайма».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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