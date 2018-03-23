Златан Ибрагимович подтвердил переход в «Гэлакси», выложив видео со львом

Автор: Лидия Дидык 0

Златан Ибрагимович

Нападающий Златан Ибрагимович подтвердил, что он продолжил карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».В четверг 36-летний футболист покинул «Манчестер Юнайтед».

Контракт с английским клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Новой командой Златана стал «Лос-Анджелес Гэлакси». Форвард будет выступать под 9-м номером.

Нападающий и калифорнийский клуб подтвердили переход, опубликовав видео с Ибрагимовичем и львом.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Златана Ибрагимовича

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