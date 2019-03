АПЛ назвала лучшего тренера февраля. Кроме того был выбран лучший футболист месяца.

Лучшим главным тренером оказался специалист «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В прошлом месяце «горожане» одержали четыре победы в четырех матчах под руководством испанца. Напомним, Гвардиола в шестой раз становится тренером месяца.

Лучшим же игроком февраля был признан нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В прошлом месяце форвард провел в чемпионате Англии четыре матча, одержал четыре победы и забил семь мячей.

