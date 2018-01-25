Президент «Хаддерсфилда» переночует на стадионе вместе с болельщиками в рамках благотворительной акции

Автор: Лидия Дидык 0

Дин Хойл

В благотворительной акции «Хаддерсфилда», направленной на помощь бездомным людям, примет участие и президент клуба Дин Хойл. Болельщики собираются провести ночь с 10 на 11 марта на домашнем стадионе клуба «Джон Смитс».

В акции примет участие и президент «Хаддерсфилда» Дин Хойл. Минимальная стоимость пожертвования – 100 фунтов, все собранные средства пойдут на помощь бездомным людям.

«Это очень серьезная и сложная проблема. Мы поддерживаем не только бездомных, но и тех, кто живет в непригодных условиях», – сказал Хойл.

Помимо средств, собранных болельщиками, бездомным также выдадут ваучеры на бесплатные обеды в одном из городских кафе.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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