Группа, занимающаяся поисками самолета с Эмилиано Салой, обнаружила обломки в море

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с новичком «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, рассказал о результатах работы. Аргентинский нападающий пропал без вести во время перелета из Нанта в Кардифф.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», — заявил Фитцджеральд.

Также Фитцджеральд заявил, что на место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка.

Вечером 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Во Франции начались акции «Молимся за Салу», а болельщики клуба «Нант» в ночь на среду провели акцию в честь форварда на главной площади города.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC