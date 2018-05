«Манчестер Сити» побил рекорды АПЛ по победам и очкам в одном чемпионате

«Манчестер Сити» побил рекорды премьер-лиги по числу побед и очков в одном чемпионате. В перенесенном матче 31-го тура команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Брайтон» (3:1).

Теперь на счету «Манчестер Сити» 31 победа и 97 очков в текущем чемпионате. С момента учреждения премьер-лиги ни одна команда не достигала таких показателей в рамках одного сезона.

🚨 RECORDS BROKEN 🚨

31 wins — the most by any team in a single @premierleague season

97 points — the most points won by any team in a single Premier League season

105 goals — the most scored by any team in a single Premier League season

— Manchester City (@ManCity) May 9, 2018