Лионель Месси в 5-й раз выиграл «Золотую бутсу» и установил новый рекорд

Автор: Лидия Дидык 0

Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2017/18. В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах (68 очков).

Вторую строчку в гонке бомбардиров занял Мохамед Салах из «Ливерпуля», третью – Харри Кейн из «Тоттенхэма».

1. Лео Месси — 34 гола (68 очков)

2. Мохамед Салах — 32 гола (64 очка)

3. Харри Кейн — 30 голов (60 очков)

Месси установил новый рекорд по числу «Золотых бутс». Криштиану Роналду выигрывал трофей четыре раза.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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