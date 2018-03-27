Йоахим Лев: «Я не думаю о «Баварии». Меня это не беспокоит»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на слухи о своем возможном назначении в «Баварию». Немец напрочь отверг информацию о его переезде в Мюнхен.

«Я не думаю о «Баварии». Меня это не беспокоит», – сказал Лев.

Ранее сообщалось, что Лев является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба. По окончании сезона Юпп Хайнкес покинет «Баварию», а главный кандидат на пост коуча немецкого клуба — Томас Тухель — отказался от предложения возглавить мюнхенскую команду.

Фото: Global Look Press

Источник: ZDF