Йоахим Лев: «Я не думаю о «Баварии». Меня это не беспокоит»

Автор: Лидия Дидык 0

Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на слухи о своем возможном назначении в «Баварию». Немец напрочь отверг информацию о его переезде в Мюнхен. 

«Я не думаю о «Баварии». Меня это не беспокоит», – сказал Лев.

Ранее сообщалось, что Лев является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба. По окончании сезона Юпп Хайнкес покинет «Баварию», а главный кандидат на пост коуча немецкого клуба — Томас Тухель — отказался от предложения возглавить мюнхенскую команду.

Фото: Global Look Press
Источник: ZDF

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