«Наполи» впервые за 101 тур проиграл матч серии А, в котором вел в счете

«Наполи» проиграл «Роме» (2:4) в 27-м туре серии А. «Наполи» впервые с августа 2015 года проиграл в серии А матч, в котором вел в счете.

На 6-й минуте команда тренера Маурицио Сарри открыла счет, но в итоге потерпела поражение.

101 — Nelle precedenti 101 partite in cui il Napoli era andato in vantaggio in campionato non aveva mai perso, prima di questa infatti l’ultima sconfitta risaliva ad agosto 2015 vs Sassuolo (esordio di Sarri sulla panchina azzurra). Striscia. #NapoliRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2018