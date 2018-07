Ривалдо – Неймару: «Если придется упасть после фола, чтобы выиграть немного времени на газоне, сделай это»

@neymarjr jogue como sempre jogou e não se preocupe com os comentários dos outros países, porque muitos já estão em casa. Se tiver que driblar, drible se tiver que dar chapéu, dê. Se tiver que fazer gol, faça. Se tiver que cair com as faltas caia e se tiver que ganhar tempo no chão, ganhe. Porque todos fazem o mesmo. O problema é que você é o cara da Copa e ídolo do nosso país e infelizmente isso está incomodando muita gente, eu não sei porque. Vai pra cima, como sempre e continue nos encantando com teu futebol. abraço

