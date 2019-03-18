Жерар Пике: «Победа в чемпионате Испании все ближе»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1). Он также оценил шансы каталонского клуба взять три трофея в сезоне.

«Хорошо, что болельщики воодушевлены, но не надо витать в облаках. Победа в чемпионате с каждым матчем все ближе. Но в Лиге чемпионов мы испытывали сложности в четвертьфиналах.

«Барселона» заработала три важных очка. Отрыв от преследователей важен, но играть еще много. Чувствуем себя прекрасно, нужно двигаться дальше», — заявил испанский футболист.

Напомним, в Примере «сине-гранатовые» лидируют с 66 очками. В Лиге чемпионов «Барселона» встретится с «Манчестер Юнайтед» (10 апреля), в финале Кубка Испании каталонский клуб сыграет против «Валенсии» (25 мая).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca