Дидье Дрогба вернулся в «Челси»

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба вернулся в лондонский клуб. 40-летний ивуариец стал послом Yokohama Tyres – титульного спонсора «синих».

Дрогба присоединился к официальному партнеру клуба в рамках новой инициативы «Езда для большего».

Кампания пройдет во Франции, Индии, Малайзии, Португалии, Испании и Вьетнаме, где Дрогба встретится с болельщиками «Челси» и клиентами Yokohama, чтобы рассказать им о своей карьере.

««Челси» был огромной частью моей жизни и карьеры, и я с гордостью продолжу популяризировать клуб по всему миру. Я с нетерпением жду начала этой кампании, а также встречи с сообществом Yokohama и поклонниками «синих» в каждом из этих регионов», — сказал Дрогба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси» Global Look Press