Футболист «Тулузы» подозревает своих одноклубников в краже часов

У хавбека Макса Граделя украли часы Rolex, стоимость которых исчисляется тысячами евро. Футболист обвиняет своих одноклубников в их пропаже.

Аксессуар пропал из раздевалки «Тулузы» в середине прошлого месяца. Сам Градель подозревает в воровстве других игроков команды.

Африканец уверен, что часы украл кто-то из его партнеров по «Тулузе». Градель инициировал расследование по поводу случившегося.

«Тулуза» сейчас борется за выживание в лиге 1, занимая 17-е место. Французский клуб арендовал Граделя у «Борнмута» в августе.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News