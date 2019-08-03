Икарди все же может остаться в «Интере»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе по семейным причинам. По сообщениям итальянских СМИ причина в беременности его жены и агента Ванда Нары.

Напомним, что в услугах Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Ранее стало известно, что нападающий готов только на переход в стан туринцев.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде. Также об этом говорит и главный тренер миланского клуба Антонио Конте. При этом заявлено, что крайним сроком для трансфера был конец июля. Теперь Икарди склоняется к тому, чтобы остаться в миланском клубе.

По информации источника, аргентинец планирует подать в суд на «Интер», при условии что его не включат в заявку команды на Серию А и Лигу чемпионов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport