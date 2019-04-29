Ванда Нара заявила, что Икарди пробудет в «Интере» дольше, чем Спаллетти

Ванда Нара, жена и агент Мауро Икарди, заявила, что нападающий намерен остаться в «Интере». Напомним, что в феврале его лишили капитанской повязки после конфликта с руководством клуба и тренером Лучано Спаллетти.

«Мауро слушает и делает то, что ему говорят. Спаллетти хочет остаться в «Интере» на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет. Икарди останется в «Интере» он принял решение», – сказала Нара.

Не смотря на то, что сейчас Икарди вернулся в состав после конфликта, его отношения с партнерами, с клубом и с болельщиками все еще натянуты.

Ранее слухи связывали Икарди с «ПСЖ», также к игроку проявлял интерес «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky