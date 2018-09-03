Юрий Семин: «Смолов сильно переживает из-за ЧМ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Федор Смолов Локомотив

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова. Напомним, что нападающий перешел в стан московского клуба этим летом. 

– Скажите, каким вы нашли Смолова после чемпионата мира? На него обрушилась критика…

– Ему нужно пережить это. За счет работы. Он парень, который очень сильно переживает. Хотя чемпионат мира уже закончился, нужно двигаться дальше. Он отдельные игры играл неплохо. Но та критика, которая на него обрушилась, на мой взгляд, несправедлива. Надо пережить это.

– Вы понимаете, в чем внутренние проблемы Смолова и что нужно?

– Вне сомнения, какие-то внутренние тормоза есть. Единственное, что нужно, – засучить рукава и побольше работать, вот и все, – сказал Семин.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

 

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