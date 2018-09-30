Лидеры «Реала» не сыграют с ЦСКА

«Реал» опубликовал заявку на матч с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список не вошел целый ряд основных футболистов мадридского клуба.
Вне заявки остались полузащитники Гарет Бэйл и Иско, а также защитники Серхио Рамос и и Марсело.
Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилион.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Напомним, что матч состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»