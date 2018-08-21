Тьерри Анри может возглавить «Бордо»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри может начать самостоятельную тренерскую работу. Его представители начали переговоры с «Бордо».

Ранее клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без его ведома.

Эту информацию подтвердил бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

«Да, он хочет этого. Анри умен, у него достаточно качеств для работы. Экзистенциальный вопрос заключается в том, готов ли человек жертвовать своей жизнью ради карьеры тренера», – заявил Венгер.

Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports