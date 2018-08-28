«Яндекс.Навигатор» заговорит голосом Алана Дзагоева

Автор: Михаил Серебряков 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

Голос полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева будет использоваться в известном российском сервисе для автомобилистов «Яндекс.Навигатор» и в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт». С помощью этих приложений можно следить за передвижением городского транспорта. 

«Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта и в первую очередь болельщиков ПФК ЦСКА, фирменными футбольными фишками и выражениями», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

На чемпионате мира–2018 Дзагоев провел два матча и отметился голевой передачей. Сборная России добралась до четвертьфинала домашнего турнира, где уступила в серии пенальти хорватам.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Навигатор» заговорит голосом форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алан Дзагоев

Итальянский агент: «Не знаю, сколько Дзагоев хочет зарабатывать в «Лацио». Но нужно учитывать, что у команды годичный потолок зарплат в 2 млн евро»

Рио Фердинанд

Рио Фердинанд: «Мне очень понравился Дзюба, он мог бы стать звездой в Англии»

Головин

Евгений Гинер: «Мы должны отпустить Головина, чтобы его не угробить»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 