«Яндекс.Навигатор» заговорит голосом Алана Дзагоева

Голос полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева будет использоваться в известном российском сервисе для автомобилистов «Яндекс.Навигатор» и в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт». С помощью этих приложений можно следить за передвижением городского транспорта.

«Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта и в первую очередь болельщиков ПФК ЦСКА, фирменными футбольными фишками и выражениями», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

На чемпионате мира–2018 Дзагоев провел два матча и отметился голевой передачей. Сборная России добралась до четвертьфинала домашнего турнира, где уступила в серии пенальти хорватам.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Навигатор» заговорит голосом форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА