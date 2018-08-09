Ари больше не легионер в чемпионате России

Автор: Михаил Серебряков 0

Ари

В четверг, 9 августа, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Комитет признал отсутствие статуса легионера у бразильского нападающего «Краснодара» Ари и удовлетворил соответствующее заявление краснодарского клуба.

Напомним, в конце июля игрок получил гражданство РФ.

Ари играет в России с 2010 года. В 2013-м перешел в «Краснодар» с 2013 года.

Ранее он выступал за «Спартак», а сезон-2017/18 провел в аренде в «Локомотиве».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РФС

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