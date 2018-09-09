«МЮ» может приобрести  Пауло Дибалу у «Ювентуса» в обмен на Поля Погба

«Манчестер Юнайтед» может воспользоваться интересом «Ювентуса» к полузащитнику английской команды Полю Погба. И готов обменять француза на нападающего туринцев Пауло Дибалу,

По информации СМИ, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в переходе Дибалы из «Ювентуса» в обмен на Погба в зимнее трансферное окно.

Напомним, в связи с переходом в туринский клуб форварда Криштиану Роналду Дибала лишился места в стартовом составе команды. Также в СМИ появилась информация, что Погба намерен покинуть английскую команду из-за плохих отношений с Моуринью.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Бавария». В этом сезоне аргентинец провел в составе «Ювентуса» 2 игры, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.it