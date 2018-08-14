«Милан» отказался от варианта с Квинси Промесом из-за высокой стоимости игрока

Автор: Михаил Серебряков 0

«Милан» решил не вести переговоры о переходе полузащитника«Спартака» Квинси Промеса. Голландский футболист был приоритетной трансферной целью россонери, однако его высокая стоимость и сжатые сроки заставили клуб переключиться на другие варианты.

«Спартак» якобы требовал за Квинси не менее € 25 млн. Ранее сообщалось, что «Милан» может попытаться взять Промеса в аренду с опцией выкупа через год.

Итальянскому клубу требуется усиление атаки, несмотря на переход в команду форварда Гонсало Игуаина из туринского «Ювентуса».

Также появлялась информация об интересе к Промесу со стороны «Ромы». Кроме того хавбек назывался в числе возможных кандидатов на усиление «Лестера», но трансферное окно в Англии уже закрылось.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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