Сборная России на ЧМ-2018 употребила водки и икры на 26 млн рублей

Раскрыты некоторые детали пребывания сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании. Игроки пили водку и ели икру на 26 млн рублей.

Утверждается, что из-за досрочного вылета команды с мирового первенства в четвертьфинале, уже стал известен счет за пребывание в одном из датских отелей. Он составил около 355 тыс. евро, что равно примерно 26 млн рублей. Главной статьей расходов якобы стали крепкий алкоголь и икра.

«У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном, водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла ручьем вместе с икрой», — сказал якобы один из сотрудников отеля.

Напомним, сборная России покинула чемпионат мира после поражения в четвертьфинале команде Канады (4:5 ОТ).

Фото: Global Look Press

Источник: Iltalehti