Стивен Джеррард может стать новым главным тренером «Рейнджерс»

Автор: Дмитрий Темников 0

Джеррард

Главный тренер  «Ливерпуля» U19 Стивен Джеррард сменит команду. В 38-летнем специалисте заинтересован клуб из Шотландии. 

По данным СМИ, «Рейнджерс» пригласят экс-футболиста «Ливерпуля» на пост главного тренера перед началом следующего сезона. Ради работы с «джерс» Стивен отказался от аналогичного поста в «МК Донс», выступающем в третьем по силе английском дивизионе.

Напомним, в завершившемся розыгрыше шотландской Премьер-лиги чемпионом стал «Селтик». «Рейнджерс» занял третье место.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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